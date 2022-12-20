С 21 декабря в Ростове-на-Дону ограничат скорость движения для транспорта на улице Волкова

Такое решение принято для безопасности дорожного движения. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону с 21 декабря ограничат скорость движения автомобилей на улице Волкова. Об этом сообщили в городском департаменте автодорог.

По информации ведомства, ограничение будет действовать в районе дома №8. Допустимая скорость движения – 40 км/ч за 50 метров до и после пешеходного перехода. Такое решение принято для безопасности дорожного движения.

Также 25 декабря ограничат движение автомобилей в центре Ростова из-за празднования Хануки.

Транспорт не сможет проехать с 16:00 до 19:00 по переулку Газетному от улицы Баумана до Тургеневской.

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