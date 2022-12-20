В Верхнедонском районе осудили мужчину, жестоко избившего знакомого

Мужчина полностью признал свою вину в суде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Верхнедонском районе осудили мужчину, который жестоко избил своего знакомого. Об этом "КП-Ростов-на-Дону" сообщили в прокуратуре Верхнедонского района.

Следствие установило, летом 24-летний Андрей (имя изменено) отдыхал возле сельского дома культуры в компании друзей. Молодые люди шумели и распивали спиртные напитки. Рядом с ними находилась другая компания, среди которых был давний знакомый парня. – Иван (имя изменено). Он был бывшим сотрудником правоохранительных органов.

Андрей давно испытывал неприязнь к знакомому. На фоне выпитого он активно провоцировал Ивана, кричал и вспоминал его полицейское прошлое. Разбушевавшегося парня пытались утихомирить, но тот накинулся с кулаками на товарища и стал жестокого его избивать. От сильных ударов Иван упал на землю, а Андрей добил его ногой и сломал челюсть. От сильной боли Иван потерял сознание. Пострадавшему вызвали скорую помощь, а дебошира задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью...".

В суде Андрей полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год. Также он должен возместить товарищу все деньги за лечение.

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