В Ростове 1017 человек призвали в рамках частичной мобилизации

Частичная мобилизация была завершена в октябре. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове в рамках частичной мобилизации призвали 1017 человек. Об этом в ходе заседания городской Думы сообщила ее председатель Зинаида Неярохина.

— В семьях мобилизованных воспитывается 394 ребенка. 143 из них посещают детские сады, 226 обучаются в школах, 25 — в средних образовательных учреждениях, — добавила председатель гордумы.

Чтобы взаимодействовать с семьями мобилизованных, возобновил работу штаб «Мы вместе». Его задачи - поддерживать контакт с людьми и оказывать любую помощь.

— Штаб уже обработал около 350 заявок. Людей волновали выплаты, устройство в детские сады, проведение ремонтных работ, получение медпомощи, приобретение одежды, детского питания, — рассказала Зинаида Неярохина.

Напомним, частичную мобилизацию объявили 21 сентября. В октябре призыв был завершен.

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