В Ростовской области новогодние утренники в детских садах и школах пройдут с ограничениями

Утренники организуют в каждом классе и группе отдельно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области все новогодние утренники в детских садах и школах пройдут с ограничениями. Об этом "КП-Ростов-на-Дону" 20 декабря сообщили в Минобразования региона.

В донском регионе фиксируется резкий всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом. Отменять праздничные мероприятия для детей не будут, но введут некоторые ограничения. Так, утренники организуют в каждом классе и группе отдельно.

- При подготовке к праздничным мероприятиям особое внимание отводится дезинфекции помещений и строгой работе утренних фильтров, чтобы не допустить детей, сотрудников, родителей с признаками респираторных заболеваний. В случае, если новогодние мероприятия проходят в одном помещении, планируются перерывы для дезинфекции и проветривания, – сообщили в ведомстве.

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