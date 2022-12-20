Более 200 выпускников ведущего вуза стали инженерами Ростовской АЭС за последних четыре года

Фото: Ростовская АЭС

В Волгодонске прошли торжества, посвященные 80-летию Научно-исследовательского ядерного университета МИФИ, который на Юге России представлен Волгодонским филиалом.

Университет является основным поставщиком инженерных кадров для Ростовской АЭС. За последние 4 года на атомную станцию пришли работать более 200 выпускников этого вуза. Только в текущем учебном году более 600 студентов пройдут практику на предприятиях концерна «Росэнергоатом» в Волгодонске.

Студенты вливаются в жизнь атомной станции с первого курса. Работники атомной, которые преподают в вузе специальные предметы, сопровождают ребят на протяжении всего периода обучения. Абитуриенты с высокими баллами аттестата после окончания вуза получают приглашение работать на АЭС.

Фото: Ростовская АЭС

- Ростовская АЭС и НИЯУ МИФИ - мы идем одной дорогой уже больше 20 лет, поддерживая и мотивируя друг друга. От трехтысячного коллектива атомной станции выражаю преподавателям вуза благодарность за верность нашим общим идеалам и за основательность в вопросах подготовки кадров, - отметил директор атомной станции Андрей Сальников.

- Налаженный тандем между АЭС и вузом позволяет на высоком уровне проводить практическую подготовку будущих инженеров, в том числе и иностранных студентов. В Волгодонске проводится уникальное практикоориентированное обучение студентов из России и других стран. Благодаря этой подготовке выпускники-атомщики быстро переходят от теории к практике на производстве, - рассказала руководитель института Валентина Руденко.

Многие предприятия атомной энергетики заинтересованы в кадрах, подготовленных в Волгодонском инженерно-техническом институте НИЯУ МИФИ. Потребность в выпускниках сформирована концерном «Росэнергоатом» до 2030 года.