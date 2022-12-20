В Волгодонске мужчину осудили на два года за кражу велосипеда

В отношении «угонщика» возбудили уголовное дело по статье «Кража». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгодонске 44-летнего мужчину осудили на два года из-за кражи велосипеда. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили в городской прокуратуре.

По информации ведомства, в мае 2022 года выпивший мужчина пришел в общежитие университета. Он поднялся на четвертый этаж, где в тамбуре заприметил велосипед «Форвард». Отметим, стоимость такого колеблется от 30 до 50 тысяч рублей. Злоумышленник убедился, что рядом никого нет, и спустил велосипед на первый этаж.

На выходе воришку встретил охранник и попросил вернуть чужую вещь. Тот в ответ сел на велосипед и попытался скрыться. Однако далеко преступник не уехал — не смог удержать равновесие и упал. Как выяснилось позже, перед своим визитом в общежитие он выпил.

В этот момент домой возвращался сам хозяин транспорта. Узнав о случившемся, он вызвал полицию.

В отношении «угонщика» возбудили уголовное дело по статье «Кража». Оказалось, что он уже имеет судимость.

В ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину. Его приговорили к двум годам и одному месяцу колонии строгого режима. Мужчину также обязали выплатить штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

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