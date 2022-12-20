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НовостиОбщество20 декабря 2022 11:12

В Таганроге на маршруты вышли новогодние трамваи

По городу курсируют три праздничных вагона
Лейла МИРИШОВА
Всего по городу будут ездить четыре украшенных вагона.

Всего по городу будут ездить четыре украшенных вагона.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Таганроге на маршруты вновь вышли новогодние трамваи. Об этом сообщили в компании "Синара-ГТР Таганрог".

Праздничный транспорт начал курсировать по городу на выходных. На этой неделе планируется запустить еще один новогодний трамвай. Всего по городу будут ездить четыре украшенных вагона. Отметим, что в Таганроге это уже стало традицией.

Увидеть новогодний транспорт можно на разных маршрутах. Среди горожан появилась местная примета - если встретить вместе сразу два трамвайчика с гирляндами, то в следующем году всё будет хорошо.

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