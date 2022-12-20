В Таганроге на маршруты вышли новогодние трамваи

Всего по городу будут ездить четыре украшенных вагона. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Таганроге на маршруты вновь вышли новогодние трамваи. Об этом сообщили в компании "Синара-ГТР Таганрог".

Праздничный транспорт начал курсировать по городу на выходных. На этой неделе планируется запустить еще один новогодний трамвай. Всего по городу будут ездить четыре украшенных вагона. Отметим, что в Таганроге это уже стало традицией.

Увидеть новогодний транспорт можно на разных маршрутах. Среди горожан появилась местная примета - если встретить вместе сразу два трамвайчика с гирляндами, то в следующем году всё будет хорошо.

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