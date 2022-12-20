В Ростове под колеса иномарки попал 16-летний подросток

Пострадавшего с травмами доставили в больницу. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону водитель иномарки сбил 16-летнего подростка. ДТП произошло 20 декабря около 8:00.

По информации УГИБДД по Ростовской области, 47-летний водитель "Фольксваген Тигуан" двигался по улице Большой Садовой со стороны переулка Халтуринского в сторону Доломановского. В этот момент по регулируемому переходу шел 16-летний подросток. Водитель не успел притормозить и сбил пешехода.

- В результате ДТП пешеход доставлен в ближайшее медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, – сообщили в ведомстве.

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