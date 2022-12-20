В Ростове на пост главы управления торговли планируют назначить Олега Руденко

Предполагается, что новый руководитель сменит в должности Константина Тихонова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Управление торговли Ростова-на-Дону, по предварительной информации, должен возглавить Олег Руденко. Об этом сообщает портал 1rnd.ru со ссылкой на собственный источник в городской администрации.

Предполагается, что новый руководитель сменит в должности Константина Тихонова, которого перевели на пост главы администрации Ленинского района.

Известно, что ранее Олег Руденко занимал пост начальника отдела инспекционно-правовой работы, трудился в управлении Федеральной службы судебных приставов по Ленинскому району. До этого работал в ФССП Азовского района, где в 2016 году был признан лучшим приставом-исполнителем в регионе по розыску.

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