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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 13:36

В Ростовской области директор фирмы оставил работников без зарплаты и попал под следствие

Больше двух месяцев свои деньги не могли получить 18 специалистов
Ангелина СКИБА
Теперь руководителю фирмы грозят штраф и тюрьма

Теперь руководителю фирмы грозят штраф и тюрьма

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области директора шахтинской фирмы по ремонту электрооборудования поймали на невыплате заработной платы. Теперь нарушитель будет отвечать по уголовной статье, его могут оштрафовать или отправить в тюрьму на три года. Об этом рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета России по региону.

По данным ведомства, больше двух месяцев в 2022 году оплату труда не получали 18 работников предприятия. Всего «экономный» работодатель не хотел отдавать своим подчиненным более 1,7 млн рублей. Это при том, что сначала деньги на счете компании были, но их в итоге потратили на другие цели.

Как добавили уже в пресс-службе прокуратуры области, после проверки директор сразу же нашел нужные средства. задолженность была погашена, но уголовное дело после этого не закрыли. Сейчас представители надзорного ведомства следят за ходом расследования, которое ведут специалисты СК.

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