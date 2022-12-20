В Ростове загорелись мусорные баки около популярного кафе

В Ростове-на-Дону на углу Большой Садовой улицы и Газетного переулка произошло возгорание мусорных жбанов. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону на углу Большой Садовой улицы и Газетного переулка произошло возгорание мусорных жбанов, сообщают в донском управлении МЧС.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 15:25. Пламя охватило 10 квадратных метров территории. Полностью ликвидировать горение удалось в 15:36. На месте работала одна автоцистерна.

Напомним, в Ростове 17 декабря произошло возгорание в заброшенном неэксплуатируемом здании на Соборном, 8 - доме купца Гудермана. Строение располагается на углу Соборного переулка и улицы Донской. Огонь охватил 90 квадратных метров помещения. Спасать строение от пожара выехали 22 человека на пяти пожарных машинах.

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