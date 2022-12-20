Полиция Ростова-на-Дону усилит патрулирование улиц перед Новым годом

Всего в регионе за безопасностью будут следить 3,5 тысячи человек. Фото: сайт правительства РО

В Ростове-на-Дону перед новогодними и рождественскими праздниками усилят работу полиции. На улицах города уже сейчас работают дополнительные наряды, рассказал заместитель губернатора региона Михаил Корнеев.

- Осуществляется комплексная отработка жилого сектора, гостиниц, общежитий, расположенных рядом с местами проведения будущих праздничных мероприятий, - сообщил Михаил Корнеев.

Всего же, по словам чиновника, в праздничные дни по всему региону за безопасностью будут следить более 3,5 тысячи человек. Речь идет о сотрудниках ОВД, Росгвардии и общественных объединений правоохранительной направленности. На дорогах задействуют свыше 150 нарядов ДПС ГИБДД.

Добавим, по данным властей, в регионе проведут более 1000 новогодних мероприятий, из них около 50 организуют непосредственно 31 декабря. Кроме того, планируются богослужения в соборах и храмах.

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