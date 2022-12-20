В Ростове-на-Дону ужесточили требования к рекламным вывескам на улице Пушкинской

Рекламные конструкции в историческом центре должны привести в единый стиль Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове было утверждено положение о рекламных и информационных конструкциях. Эту тему рассмотрели на заседании гордумы после доклада, с которым выступил замглавы администрации по строительству и архитектуре Андрей Дикун.

Так, например, депутаты согласовали более строгие требования по размещению конструкций на улице Пушкинской, так как она входит в расширенную зону исторического центра. Теперь все баннеры и вывески должны привести в единый стиль.

Кроме того, в донской столице собственникам цокольных этажей собираются разрешить размещать вывески не только над окнами, но и над входами.

Также уточнили требования к фальшфасадам, которыми завешивают старые постройки. Такими полотнами можно скрывать здания, где ведут реставрацию или работы по капитальному обновлению.

Вместе с этими изменениями обсудили также общую схему размещения рекламных конструкций на территории всего города.

- Исключат 83 места для размещения рекламы. Добавят 53 подобных места, этот вопрос уже согласовали с исполнительными органами и местным самоуправлением, - сообщил Андрей Дикун.

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