Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 декабря 2022 16:26

В Батайске продолжается постановка каналов водоотведения на кадастровый учет

На расчистку водоотводных каналов в 2022 году было выделено более 3,3 млн рублей
Оксана Круглова
Фото: пресс-служба Администрации города Батайска

Фото: пресс-служба Администрации города Батайска

В администрации Батайска на особом контроле стоят вопросы, касающиеся городского хозяйства и коммунальной сферы. В частности, в городе активно решают проблемы с водопонижением. Так, за счет местного бюджета заключены контракты на работы по расчистке водоотводных каналов.

Уже восстановлена локальная система отведения сточных ливневых вод по переулку Парковому и улице Ушинского. Прочищены перепускные трубы водоотводного кювета, расположенного вдоль дороги по улице Ушинского, что позволило минимизировать подтопление прилегающей территории к многоквартирным домам.

Также выполнены работы по расчистке и обустройству отдельных участков каналов и кюветов системы отведения сточных ливневых вод.

Для улучшения работоспособности системы отведения сточных ливневых вод очистили и промыли трубы на пересечении улиц Урицкого и Ленина, Шмидта и Речная, Кирова и Ленина, Коваливского, Октябрьской и других участках. И это – не полный список того, что было сделано в этом направлении.

В планах на следующий год – продолжить очистку отдельных участков крупных каналов общегородской системы водоотведения в юго-западной части города, по улице Ушинского и на ручье Быстром.

Как пояснили в администрации города Батайска, в 2023 году продолжатся кадастровые работы по проектам межевания территорий малых каналов системы отведения. Их выполнение позволит зарегистрировать данную сеть каналов в Росреестре в полном объеме и передать на эксплуатационное обслуживание и содержание в Управление ЖКХ города.