В Батайске продолжается постановка каналов водоотведения на кадастровый учет

Фото: пресс-служба Администрации города Батайска

В администрации Батайска на особом контроле стоят вопросы, касающиеся городского хозяйства и коммунальной сферы. В частности, в городе активно решают проблемы с водопонижением. Так, за счет местного бюджета заключены контракты на работы по расчистке водоотводных каналов.

Уже восстановлена локальная система отведения сточных ливневых вод по переулку Парковому и улице Ушинского. Прочищены перепускные трубы водоотводного кювета, расположенного вдоль дороги по улице Ушинского, что позволило минимизировать подтопление прилегающей территории к многоквартирным домам.

Также выполнены работы по расчистке и обустройству отдельных участков каналов и кюветов системы отведения сточных ливневых вод.

Для улучшения работоспособности системы отведения сточных ливневых вод очистили и промыли трубы на пересечении улиц Урицкого и Ленина, Шмидта и Речная, Кирова и Ленина, Коваливского, Октябрьской и других участках. И это – не полный список того, что было сделано в этом направлении.

В планах на следующий год – продолжить очистку отдельных участков крупных каналов общегородской системы водоотведения в юго-западной части города, по улице Ушинского и на ручье Быстром.

Как пояснили в администрации города Батайска, в 2023 году продолжатся кадастровые работы по проектам межевания территорий малых каналов системы отведения. Их выполнение позволит зарегистрировать данную сеть каналов в Росреестре в полном объеме и передать на эксплуатационное обслуживание и содержание в Управление ЖКХ города.