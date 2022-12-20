20 декабря сильный хлопок в небе услышали жители Константиновска Ростовской области

Сейчас службы разных ведомств разбираются в произошедшем Фото: Иван МАКЕЕВ

20 декабря в Ростовской области жители Константиновска сообщили о «сильном хлопке в небе». Люди написали об этом в VK, а также в одном местном новостном телеграм-канале.

Пользователи сети выдвинули различные предположения относительно инцидента. Некоторые выразили удивление, так как не ожидали услышать днем каких-либо странных звуков.

В итоге ситуацию прокомментировал в сети глава администрации Константиновского района Виталий Дьячкин. Чиновник успокоил земляков и подчеркнул, что угрозы населению нет.

- Дорогие друзья, некоторое время назад произошел довольно сильный хлопок, который слышали многие жители Константиновска и не только. Все необходимые службы разбираются в произошедшем. Угрозы населению нет. Дополнительно сообщу о результатах, - написал Виталий Дьячкин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

3,5 тысячи правоохранителей обеспечат безопасность на праздниках в Ростовской области

За порядком на дорогах будут следить более 150 нарядов ДПС ГИБДД (подробности)