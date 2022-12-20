В 2022 году из ветхого фонда переселили 818 жителей шахтерских территорий Ростовской области

До конца года переехать должны еще две семьи Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

В 2022 году в Ростовской области 818 жителей шахтерских территорий (250 семей) переселили из ветхого жилья, пострадавшего от горных работ. Под программу попали дома в Донецке, Новошахтинске, Шахтах, городе Гуково, в Тацинском и Белокалитвинском районах, сообщает сайт донского правительства.

По данным властей, до конца года переехать должны еще две семьи. Эти и другие новоселы были включены в списки Минэнерго России по проектам ликвидации угольных предприятий. Известно, что на выплаты людям из федеральной казны перечислили 1,049 млрд рублей.

- В 2023 году работу продолжат, безопасные условия создадут еще для 223 семей. На их расселение потратят 1,17 млрд рублей, - рассказал заместитель главы донского Минстроя Сергей Вифлянцев.

Напомним, переселение граждан из ветхого фонда - одно из направлений развития и поддержки занятости в шахтерских городах и поселках.

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