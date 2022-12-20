Две трети расходов бюджета в 2023 году потратят на соцсферу Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

Дефицит бюджета Ростова-на-Дону в 2023 году составит 2,15 млрд рублей, его покроют коммерческий кредит и доходы по акциям. Об этом по итогам заседания гордумы в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Расходная часть бюджета на 2023 составляет 54,7 млрд рублей, доходная - 52,6 млрд рублей. Причем, 21,5 млрд рублей - собственные налоговые и неналоговые доходы. Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов составят 31,1 млрд рублей, - написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что в следующем году две трети расходов бюджета потратят на соцсферу. Суммы распределят на развитие образования, культуры, спорта, здравоохранения, социальной и молодежной политики.

- Например, на образование планируют выделить 26,1 млрд рублей. На эти деньги в том числе продолжат обеспечивать ребят горячим питанием, а также будет создано 5830 новых мест в школах и детских садах, завершится строительство четырех образовательных учреждений, установят второе модульное здание школы № 75 в Суворовском микрорайоне, - рассказал Алексей Логвиненко.

Добавим, расходы Ростова-на-Дону на 2024 год планируют в районе 47,8 млрд рублей, на 2025 год - 43,5 млрд рублей. Доходы в 2024 и 2025 годы должны составить 47,8 млрд рублей и 43,7 млрд рублей соответственно. Бюджет на 2024 год планируется бездефицитным, на 2025 год - с профицитом 221 млн рублей.

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