В Таганроге планируют развивать новые виды электротранспорта

Василий Голубев оценил готовность обновленного трамвайного депо Таганрога. Фото: сайт правительства РО

Сегодня, 20 декабря, губернатор Ростовской области Василий Голубев оценил готовность обновленного трамвайного депо Таганрога. Строительные работы на объекте уже завершены, сейчас ведется пусконаладка, сообщает сайт донского правительства.

Главе региона продемонстрировали возможности контроля подвижного состава, а также показали телематически управляемые системы энергоподстанций. Также участники встречи отметили, что большой запас мощности серверов в диспетчерской позволит развивать новые виды электротранспорта.

- Мы планируем внедрить электробусы. Жители новых микрорайонов смогут приезжать на них в центр города. В современном диспетчерском пункте управления созданы все возможности для развития в городе иных видов транспорта, - отметил Василий Голубев.

Добавим, полностью завершить реконструкцию трамвайной сети Таганрога планируют в 2023 году.

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