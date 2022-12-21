В Ростове неизвестный водитель сбил 13-летнего мальчика и скрылся с места происшествия

Ребенок с травмами попал в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону 13-летний мальчик попал в больницу после того, как его сбил неизвестный водитель. Нарушитель просто уехал с места происшествия, оставив ребенка одного на дороге, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.

Как уточнили в ведомстве, несчастный случай произошел около 19:05 20 декабря в районе 39 Линии, 56. Марку автомобиля и внешность водителя школьник не запомнил.

Сейчас правоохранители разыскивают свидетелей. Если вы видели все случившееся и можете опознать машину, следует позвонить в дежурную часть отдела ГИБДД УМВД России по Ростову-на-Дону.

АЛЛО!

Телефон дежурной части отдела ГИБДД УМВД России по Ростову-на-Дону: 8 (863) 249-26-49

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