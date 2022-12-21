22 декабря в Ростове-на-Дону откроют выставку «Арт-елка - 2023»

Проголосовать за экспонаты смогут не только жюри, но и зрители Фото: Михаил ФРОЛОВ

22 декабря в Ростове-на-Дону откроют областную выставку-конкурс «Арт-елка - 2023». Посетить ее смогут все желающие в Донской государственной публичной библиотеке до 17 января.

- Вниманию посетителей представят оригинальные арт-объекты: дизайнерские елки, игрушки, карнавальные маски, открытки. Творческие работы выполнены студентами, детьми, профессиональными художниками, дизайнерами и самодеятельными мастерами, - рассказала министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.

Так, например, в этот раз гости акции будут любоваться на игрушки с символом года и героями книги «Алиса в стране чудес», а также смогут примерить елку-кокошник, елку-сумочку и елку-платье.

В номинации «Новогодний анимационный ролик» узнают, какой должна быть идеальная зеленая красавица. Отметим, что проголосовать за экспонаты смогут не только члены жюри, но и зрители. Автор-победитель получит приз зрительских симпатий.

Добавим, выставку-конкурс «Арт-елка- 2023» на Дону поводят ежегодно с 2006 года. Организаторы этой новогодней традиции - ДГПБ, региональное отделение «Союза дизайнеров России» и Южно-Российское региональное отделение ассоциации «Союз дизайнеров».

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