Злоумышленника задержали Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгодонске мужчину подозревают в угоне автомобиля. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 32-летняя местная жительница припарковала свой "Хендай Акцент" вместе с ключами в замке зажигания во дворе своего дома. В это время мимо проходил мужчина. Он заприметил авто и решил прокатиться на нем. Он убедился, что рядом никого нет и угнал машину. Когда женщина увидела пропажу, то обратилась в полицию. Спустя время угонщика задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Выяснилось, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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