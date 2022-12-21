В Ростове 21 декабря ожидаются заморозки до -8 градусов

В северных районах области столбики термометров опустятся до -12 Фото: Иван МАКЕЕВ

Ростовчан 21 декабря ждет мороз до -8 градусов. Об этом сообщили в Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозам синоптиков, в среду в городе ожидается ветер со скоростью десять метров в секунду. Температура воздуха составит днем до +1 градуса, а к вечеру столбики термометров опустятся до -6...-8 градусов.

В Ростовской области во многих районах ожидается переменная облачность. В северных районах синоптики прогнозируют небольшой снег и дождь. В ночное и утреннее время местами будет наблюдаться изморозь, а утром и днем - налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также гололед.

Порывы ветра достигнут 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +2 градуса, а вечером снизится до -8...-12.

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