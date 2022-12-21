В Ростовской области проходит семинар-совещание с образовательными и научными организациями

Тема семинара – интеграция научных и образовательных организаций. Фото: правительство Ростовской области

В Ростове стартовал семинар-совещание с образовательными и научными организациями Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Тема семинара – интеграция научных и образовательных организаций высшего образования новых территорий в российское научно-образовательное пространство.

– Наша страна сегодня нуждается в новейших разработках, творческих молодых ученых, необходимых научных достижениях. Надеемся, что работа на площадках совещания станет мотивацией к дальнейшему развитию и движению вперед, – отметил первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

Мероприятие будет проходить с 20 по 21 декабря. Для участников семинара запланировано обсуждение вопросов организации работы вузов и научных учреждений, финансового обеспечения деятельности научных организаций и учреждений высшего образования новых территорий.

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