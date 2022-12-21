16% ростовчан считают, что 2022 год был лучше предыдущих

Большая доля тех, для кого уходящий год оказался хуже 2021 в сфере маркетинга Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростове-на-Дону 16% жителей считают, что 2022 год был лучше 2021 и 2020. Об этом рассказали специалисты службы исследований hh.ru.

По данным статистики, еще 11% опрошенных считают, что текущий год был лучше, чем 2020, но хуже 2021. Еще 33% горожан отметили, что не заметили особой разницы.

Для 2% ростовчан уходящий год был лучше, чем 2021, но хуже 2020 года, а 38% жителей не смогли ответить на этот вопрос.

Отметим, что больше всего тех, кто считает, что 2022 год был лучше предыдущих, оказались сотрудниками сферы туризма и гостинично-ресторанного бизнеса – 16%. В сфере строительства и недвижимости этого же мнения придерживаются 15% жителей, а в ИТ, закупках, производстве и сельском хозяйстве – 14%.

Большая доля тех, для кого уходящий год оказался хуже 2021, - в сфере маркетинга, рекламы и PR – 17%, а число тех, кто говорил о том, что он хуже 2020, преобладает в сфере консультирования - их 10%.

Граждан, для которых 2022 с точки зрения карьеры и трудоустройства был таким же, как и 2021 год, больше всего среди представителей сферы безопасности - 40%, автобизнеса - 36%, административного персонала, транспорта и логистики – 33%.

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(Подробности)