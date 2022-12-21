В Ростовской области через Службу-122 на регистратуры поликлиник переадресовано больше 2 тысяч звонков

Автоматическая система переадресует обращение в регистратуры поликлиник. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области через Службу-122 переадресовано больше 2 тысяч звонков. Об этом сообщил начальник ГКУ РО «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области» Сергей Берлизов.

Отметим, что решение о запуске функции переадресации на регистратуры принято 16 февраля 2022 года в ходе заседания рабочей группы по организации работы на территории региона единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» под председательством замглавы региона Вадима Артемова.

Граждане могут позвонить по единому номеру 122, затем автоматическая система переадресует обращение в регистратуры поликлиник Ростова, Батайска, Волгодонска, Новошахтинска, Шахт, Новочеркасска.

- Чтобы принять максимальное количество заявок на вызов врача, Службе-122 помогает виртуальный консультант – специализированная компьютерная программа с элементами искусственного интеллекта, - пояснил Сергей Берлизов. - Автоматизированный голосовой робот принимает вызовы в режиме 24/7, в сложной ситуации виртуальный консультант соединяет абонента с оператором региональной Службы-122.

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