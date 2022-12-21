В Ростове 23 декабря жителей ждет отключение воды

Гражданам стоит заранее позаботиться о запасе воды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону жителей ждет отключение воды. Об этом сообщили в Ростовводоканале 21 декабря.

Так, в пятницу, 23 декабря, на улицах Нижнебульварной, 6, Береговой, 43а и Береговой, 45 перекроют водоснабжение. Отключения запланированы с 8:30 до 14:30. Причиной отключений стало переподключение водопроводной линии диаметром 315 мм. Работы будут проводиться на улице Нижнебульварной, 6.

Отметим, что гражданам стоит заранее позаботиться о запасе воды.

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