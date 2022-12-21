Депутаты и волонтеры «ЕР» проводят новогодние акции в донских ПВР

Фото: пресс-служба "Единой России"

Ростовское региональное отделение «Единой России» проводит поздравления с наступающим Новым годом в пунктах временного размещения.

Для семей, эвакуированных из Донбасса и новых территорий, организуют утренники, волонтеры «Единой России» и «Молодой Гвардии» доставляют в ПВР подарки, а представители депутатского корпуса помогают в обустройстве быта.

Накануне пункты размещения в Неклиновском районе посетили заместитель секретаря Ростовского регионального отделения «Единой России», депутат Заксобрания Светлана Пискунова и член президиума регионального политсовета партии Владимир Влазнев.

Представители партии провели праздничную программу для детей Донецкой Народной Республики и Херсонской области. Также медпункт получил от «Единой России» несколько ингаляторов, необходимых в период распространения вирусных инфекций, а детская комната – принадлежности для рисования.

Светлана Пискунова подчеркнула, что предновогодняя акция «Единой России» помогает детям ощутить праздничное настроение. «Мы продолжим радовать ребят, их семьи и в начале следующего года, до Рождества - будем дарить радость и оказывать необходимую поддержку», - отметила она.

Семьи поблагодарили гостей за оказанное внимание и поделились планами по встрече Нового года. По их общему мнению, этот день остается самым долгожданным праздником несмотря на все трудности.

К слову, на Дону продолжает работу Центр правовой поддержки для эвакуированных из новых территорий, обратиться за консультацией можно по телефону (863) 2-918-818 (областная приемная «Единой России»).

Добавим, с поздравлениями перед Новым годом активисты партии посетят семьи мобилизованных в Ростовской области. Также поздравления получат участники Великой Отечественной войны в рамках традиционной акции «С Новым годом, ветеран!», которую «Единая Россия» ежегодно проводит по всему донскому региону. Присоединились депутаты «Единой России» и к акции «Елка желаний», проходящей на Дону.