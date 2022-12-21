В Ростове-на-Дону разрешили застроить Зеленый остров и левый берег зданиями не выше 15 метров

Для строительства скорректируют градостроительные регламенты Фото: Александр КОЦ

В Ростове власти разрешили застроить Зеленый остров и левый берег зданиями до 15 метров высотой. Об этом сообщили на 16-м заседание городской Думы.

Власти города решили создать две территориальные зоны сохранения и формирования речного фасада. О дальнейших планах рассказал замглавы администрации Ростова по строительству и архитектуре Андрей Дикун.

Для этих зон специально скорректируют градостроительные регламенты. В районе улиц Береговая и Левобережная создадут две зоны речного фасада 1-го и 2-го типа.

По словам Андрея Дикуна, терзона сохранения и формирования речного фасада 1-го типа включает в себя преимущественно территории правого берега реки Дон, предназначена для малоэтажных зданий. Ограничение по высоте сохраняется и составляет 20 метров – с целью достижения равномерного распространения зоны речного фасада по ширине от набережной города до дальних видовых точек.

Вторая зона будет создана по той же схеме, что и первая. Она включает в себя территорию левого берега Дона и Зеленый остров. Застроить эти территории разрешено только малоэтажными зданиями высотой до 15 метров, объектами инфраструктуры туризма и рекреации. Объекты связанные с техобслуживанием автомобилей здесь будут под запретом, -

Отметим, что при подготовке этого проекта власти учли все озвученные прокуратурой замечания.

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