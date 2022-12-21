В Ростове-на-Дону прошел всероссийский студенческий конкурс «PR в Ростове»

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

16 декабря в Донском государственном техническом университете прошел XVI всероссийский студенческий конкурс «PR в Ростове». Традиционно партнером мероприятия выступил банк «Центр-инвест», который занял почетное место среди членов жюри и наградил победителей. Также участники конкурса получили кейс для решения.

В этом году география конкурса «PR в Ростове» была необычайно широка — возможность презентовать свои идеи и проекты получили студенты вузов из городов Российской Федерации и ближнего зарубежья.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Участники проекта разбирали кейс по подготовке PR-мероприятий, связанных с 20-летием культурной программы банка с музеями региона. Эксперт банка вошла в состав конкурсного жюри и поделилась с участниками профессиональные рекомендациями в рамках их проектов. Призовое место по кейсу банка заняла команда студентов 4 курса Академии гражданской защиты МЧС России, г. Химки.

Конкурс студенческих проектов «PR в Ростове» традиционно выступает ведущей площадкой для знакомства начинающих пиарщиков с профессиональным сообществом и призван сформировать у студентов профессиональные компетенции, необходимые современному специалисту в области медиа, рекламы и PR.

На протяжении 30 лет банк «Центр-инвест» успешно реализует социально-образовательные проекты, направленные на развитие нынешнего и будущих поколений, поддерживает программы развития молодежных инициатив и повышения уровня качества образования в России.