С 21 декабря на всех въездах в Ростовскую область поставили заградпосты

В Ростовской области уже принят ряд мер, которые должны стабилизировать оперативную обстановку. Фото: правительство Ростовской области
На всех въездах в Ростовскую область с 21 декабря поставили заградпосты. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.
Такое решение поможет усилить уровень безопасности на территории региона перед Новым годом. Отметим, что в Ростовской области уже принят ряд мер, которые должны стабилизировать оперативную обстановку.
- В пассажиропотоке через административные границы региона выставлены заградительные посты, а на въездах в города и населенные пункты дежурят наряды ДПС ГИБДД, – отметили в пресс-службе губернатора Ростовской области.
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