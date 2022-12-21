В Ростовской области губернаторские премии получат 15 лучших педагогов

За звание лучшего в системе дополнительного образования соревновался 41 претендент. Фото: пресс-служба донского правительства.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев дал поручение выплатить пятнадцати донским победителям областного конкурса «За успехи в воспитании» премии в размере 50 тысяч рублей. Об этом рассказали на сайте правительства Ростовской области.

Как уточняется в сообщении, за звание лучшего в системе дополнительного образования соревновался 41 претендент из 25 муниципальных образований региона. Победители были определены в нескольких номинациях. Так, члены жюри выделили лучших педагогов дополнительного образования, лучших воспитателей детсадов, классных руководителей и методистов Дона.

Напомним, ранее в Ростове-на-Дону самым успешным учителям донской столицы, победившим в номинации «Достижение года» премии «Триумф», были вручены почетные кубки.

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