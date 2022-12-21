Полиция не выявила в словах депутата из Ростова дискредитации ВС РФ

Депутата обвиняли в дискредитации ВС РФ. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Полиция проверила высказывание депутата городской Думы Ростова. О ее результатах сообщил председатель комиссии по этике Сергей Шереметьев.

В октябре Шереметьев сообщил, что летом в Гордуму поступило заявление от депутата Гордумы. По его словам, парламентарий посчитал, что в одном из комментариев депутата Гордумы содержатся признаки дискредитации Вооруженных сил РФ.

Материалы были направлены для проверки в полицию. На заседании 19 декабря стало известно, что полиция провела проверку и направила заключение. Председатель комиссии по этике озвучил его резолютивную часть.

— В ходе проверки было установлено, что в обращении отсутствуют признаки состава преступления и административного правонарушения, — зачитал текст Сергей Шереметьев.

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