За массовую гибель диких животных на Ставрополье хотят отправлять за решетку на 20 лет

Погибли около 800 краснокнижных серых журавлей. Фото: СУ СК по Ставропольскому краю

Экоактивисты на Ставрополье борются за то, чтобы виновников массовой гибели диких животных наказывали за экоцид: по закону за такое преступление грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Об этом нашим коллегам из «КП — Ставрополь» рассказал эколог Георгий Каваносян.

Он рассказал о факте гибели около 800 краснокнижных серых журавлей, а также сотнях мертвых зайцев и куропаток. Эколог предположил, что вред могли нанести сельхозпредприятия, когда травили в полях мышей. По словам эксперта, крысиный яд разбросали прямо на почву вместо того, чтобы заложить его в норы и присыпать грунтом. Из-за этого до яда добрались и другие животные.

- Допустим, в этой стае было 1,5 тысячи журавлей. И, если 800 журавлей погибли, то остальные это запомнят, что сюда прилетать нельзя. И мы эту локальную стаю в Ставропольском крае не увидим, - комментирует эколог.

Отмечается, что с первых дней минприроды региона проводит проверку падежа диких животных. По этому факту следком по Ставрополью возбудил уголовное дело, а краевая прокуратура уточнила, что массовую гибель диких животных зарегистрировали в 11 округах.

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