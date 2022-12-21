Ситуацию с домом на Кривошлыковском обсудили в эфире федерального канала

Дом признали аварийным в 2020 году. Фото: администрация Ростова.

Ситуацию с домом в переулке Кривошлыковском в Ростове обсудили в эфире федерального канала. Жители пятиэтажки выступили в студии передачи «Мужское/Женское».

Ведущие поговорили с ростовчанами, которые согласились на компенсации и с теми, кто продолжает бороться за дом. Они обсудили не только факт признания дома аварийным, но и отключение его от коммуникаций. В эфире были также показали кадры из самой пятиэтажки.

Напомним, дом на Кривошлыковском, 4 признали аварийным и подлежащим сносу в 2020 году. Одни жильцы согласились на компенсации и съехали, другие же заявили, что не покинут дом. В конце августа пятиэтажку отключили от коммуникаций.

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