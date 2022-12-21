Ростовской активистке заменили условный срок лишения свободы на реальный

Летом текущего года активистка иммигрировала вместе со своими детьми за рубеж. Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

Ростовской активистке Анастасии Шевченко постановлением Ленинского районного суда от 20 декабря условное наказание было заменено на реальное. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Во время заседания было сказано, что в феврале 2021 года Октябрьский районный суд донской столицы признал ростовчанку виновной в сотрудничестве с нежелательной в Российской Федерации организацией и приговорил активистку к четырем годам лишения свободы условно с четырехлетним испытательным сроком.

Постановлением суда от 20 декабря 2022 года условное наказание Анастасии Шевченко было отменено и заменено на реальное. Судья избрал в отношении активистки меру пресечения в виде заключения под стражу и постановил: при обнаружении осужденной поместить ее под стражу и под конвоем направить для отбывания наказания в колонию-поселение. При этом срок наказания будет исчисляться с момента фактического задержания ростовчанки.

Отметим, летом текущего года активистка иммигрировала вместе со своими детьми за рубеж, где и продолжает находиться до сих пор. Поэтому решение было вынесено судом заочно. В розыск Анастасию Шевченко объявили в сентябре 2022 года.

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