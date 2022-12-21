Малоимущим гражданам Ростовской области направили по соцконтрактам более 49 млн рублей

Выделенные правительством региона деньги были поделены донскими муниципалитетами. Фото: сайт правительства Ростовской области.

В Ростовской области в декабре 2022 года на оказание помощи малоимущим гражданам по социальным контрактам направили более 49 миллионов рублей. Поддержку донского правительства получили 252 семьи. Распоряжение об этом лично подписал губернатор донского региона Василий Голубев.

Как пояснили в правительстве, социальный контракт - это безвозмездная форма господдержки, помогающая открыть собственное дело, найти работу или вести личное хозяйство.

Выделенные правительством региона деньги были поделены донскими муниципалитетами. Так, с начала текущего года социальное пособие в размере более 966 миллионов рублей получили 23,4 тысячи малоимущих граждан, проживающих на Дону.

Отметим, что процесс заключения социальных контрактов между правительством области и малоимущими жителями стартовал в донском регионе еще в 2013 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области около 400 семей получат поддержку по соцконтрактам

В октябре на это было выделено порядка 65 миллионов рублей (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Социальный контракт как инструмент помощи людям в трудных жизненных ситуациях обсудили донские парламентарии

Депутаты подняли вопрос о расширении перечня направлений поддержки граждан (подробнее)