Платный проезд собираются ввести на М-4 между «Дон» Батайском и Аксаем в Ростовской области

Застройщиком выступает госкомпания «Российские автомобильные дороги» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области участки трассы М-4 «Дон» между Батайском и Аксаем планируют сделать платными. Эта информация указана в проекте реконструкции дороги, утвержденном Госэкспертизой.

На сайте ГИС ЕГРЗ говорится, что обновление должны провести «с последующей эксплуатацией на платной основе». Речь идет об отрезках пути с 1072 по 1079,9 км, а также с 1081 по 1091 км. Эти проезжие части идут из Аксайского района через Дорожный к обходу Ростова-на-Дону и Восточному шоссе. Сроки проведения работ пока неизвестны.

Застройщиком выступает госкомпания «Российские автомобильные дороги». Проектную документацию разработали в АО «Институт «Стройпроект» и Акционерном обществе по строительству и реконструкции автодорог и аэродромов. Известно, что план будущих работ Госэкспертиза одобрила 20 декабря 2022 года.

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