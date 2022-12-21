«Комсомолка» совместно с Виктором Жиленко выпустила календарь с крымскими туристическими местами

Чтобы порадовать себя календарем на будущий год, нужно купить толстушку, которая выходит сегодня, 21 декабря.

В преддверии Нового года «Комсомолка» порадует своих читателей интересными темами, рубриками и поздравлениями. Одним из интересных открытий будет календарь на 2023 год с крымскими туристическими объектами. Его совместно с газетой подготовил Виктор Жиленко.

Чтобы порадовать себя календарем на будущий год, нужно купить толстушку, которая выйдет 21 декабря.

Заметим, Виктор Жиленко – успешный крымский бизнесмен и политик, а также основатель сразу нескольких интересных туристических объектов для семейного отдыха с детьми на территории полуострова. Благодаря ему в Крыму появились такие места, как «Парк миниатюр», «Алуштинский аквариум», «Ялтинский крокодиляриум» и «Пандориум» в Симферополе.

Все эти туристические места очень нравятся жителям и гостям Крыма. В парках для детского досуга всегда есть, чем заняться малышам и их родителям.