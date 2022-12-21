В 2022 году в Ростовской области построено 15 базовых станций мобильной связи Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

В 2022 году «Ростелеком» построил базовые станции в 15 малых населенных пунктах Ростовской области. Работы велись в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Он направлен на обеспечение мобильной голосовой связью и беспроводным доступом в интернет в стандартах GSM и LTE населенных пунктов с количеством жителей от 100 до 500.

- Цифровизация российской экономики и социально-государственной сферы последние десятилетия приобрела большое значение. Качество связи является одним из факторов, без которого невозможно развитие территорий и бизнеса. Реализация первого этапа проекта устранения цифрового неравенства показала, что современные сервисы очень востребованы среди жителей небольших населенных пунктов, — рассказал вице-президент, директор Ростовского филиала «Ростелекома» Сергей Мордасов.

Для определения плана строительства базовых станций на 2022 год Минцифры России организовали голосование на портале Госуслуг. По результатам голосования в адресную программу были включены деревни и села, получившие наибольшее количество голосов.

Ростовская область стала одним из регионов-лидеров по количеству населенных пунктов, вошедших в план этого федерального проекта. В прошлом году в регионе было построено 124 базовых станций.

- Проект УЦН 2.0 качественно улучшает и упрощает жизнь населения в сельской местности. Люди получают возможность пользоваться электронными госуслугами, сервисами телемедицины, образовательными порталами. Жители небольших сел и хуторов больше не чувствуют себя оторванными от остального мира, — рассказал Министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Евгений Полуянов.

Работы по устранению цифрового неравенства включены в федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Получить информацию о проектах, которые провайдер реализует в национальных интересах, можно на официальном сайте.