Ростовский областной суд оставил без изменений приговор Сергею Сидашу

Суд признал Сергея Сидаша и представителей компании виновными в мошенничестве. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области суд оставил без изменений приговор экс-заместителю донского губернатора Сергею Сидашу по уголовному делу о злоупотреблениях при строительстве стадиона «Ростов Арена». Об этом корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе Ростовского областного суда.

Напомним, Сергей Сидаш вступил в должность заместителя губернатора Ростовской области в сентябре 2016 года, заняв тогда кресло Михаила Чернышева. По версии следствия, уголовное дело было заведено на экс-замгубернатора, а также на учредителя и гендиректора компании-подрядчика за поставку мелкозернистого песка вместо более дорогостоящего крупнозернистого при строительстве стадиона «Ростов Арена». В результате чего размер ущерба составил около 80 миллионов рублей.

Рассмотрев дело, суд признал Сергея Сидаша и представителей компании виновными в мошенничестве. За что они получили по пять лет условно. Экс-чиновник попытался было оспорить решение, подав апелляцию, но апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.

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