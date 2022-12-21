Мужчину в камуфляже и с муляжом автомата задержали в центре одного из городов Ростовской области

Мужчина пугал прохожих одним лишь своим видом. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

В Ростовской области, в Батайске, на одной из центральных улиц, недалеко от продуктового супермаркета, прохожие заметили мужчину в камуфляже и с предметами, похожим на автомат и пистолет, сообщили в донском главке.

Горожанин был сильно пьян, ругался нецензурной бранью и в целом пугал горожан одним лишь своим видом. Очевидцы вызвали наряд полиции.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, хулигана оперативно задержали и доставили в отдел.

Как выяснилось, это был 32-летний местный житель. Автомат хоть и выглядел угрожающе, но оказался муляжом, а пистолет был пневматическим.

Хулиган, по словам источника в правоохранительных органах региона, был сильно пьян. Он так и не смог толком объяснить, почему вышел на улицу в таком виде.

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