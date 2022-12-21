В Батайске подвели итоги проделанных работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети в 2022 году

В Батайске за год проделан большой объем дорожных работ. Фото: пресс-служба администрации Батайска

В Ростовской области администрация Батайска держит на строгом контроле сферу жилищно-коммунального хозяйства. Основными направлениями являются дорожное хозяйство, управление жилищным фондом и благоустройство.

Как сообщили в администрации, в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнены работы по ремонту дорожного покрытия с полной заменой верхнего асфальтобетонного слоя на улице Заводской (на участке от ул. Энгельса до ул. Куйбышева, на участке от ул. Калинина до ул. 1-й Пятилетки).

После этого в рамках образовавшейся экономии отремонтировали дороги на улицах Полевая; Воровского; Ворошилова.

За счет средств областного бюджета в рамках заключенных муниципальных контрактов выполнены работы по ремонту дорог с полной заменой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия улицы Совхозная (на участке от ул. Энгельса до Кладбища «Красный сад»), а также на территории Авиагородка.

За счет средств местного бюджета выполнены работы по ремонту автодорог с полной заменой верхнего слоя дорожного покрытия на улицах: Огородная (на участке от ул. Куйбышева до пер. Короткий); Московская (на участке от ул. Энгельса до ул. Почтовая); К. Маркса (на участке от ул. Ленина до ул. Энгельса); Осипенко (на участке от ул. Киевская до ул. Речная); 1-й Пятилетки (на участке от ул. Заводская до ул. М. Горького); Почтовая (на участке от ул. Крупской до ул. Половинко); пер. Малый (на участке от ул. Половинко до ул. Ленинградская); пер. Короткий (на участке от ул. Огородная до ул. Половинко).

Также сделан ямочный ремонт на 46 внутригородских автомобильных дорогах по улицам: Ленина, Энгельса, Комарова, Панфилова, Орджоникидзе, Ольгинский тупик, Талалихина, Вильямса, Северный массив, Рыбная, Ленинградская, Зеленая, Куйбышева, Совхозная и так далее.

Выполнены работы по исправлению поперечного профиля дорожного покрытия на 29 внутригородских автодорогах.

Нанесена горизонтальная и вертикальная дорожная разметка на 580 пешеходных переходах, на внутригородских автомобильных дорогах.

Установлены удерживающие пешеходные ограждения на 24 регулируемых пешеходных переходах. Обустроено 4 искусственных дорожных неровностей, совмещенных с пешеходными переходами.

Отремонтировано три светофора, заменены 93 дорожных знака, установлены четыре остановочных комплекса. Они появились на перекрестке Куйбышева и Заводской, Энгельса и Подтопты, Северный массив, д. 3, а также на улице Залесье.