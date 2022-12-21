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НовостиОбщество21 декабря 2022 15:35

Два политика из Ростовской области вошли в рабочую группу по поддержке участников СВО

Речь идет об Ирине Рукавишниковой и Викторе Водолацком
Ангелина СКИБА
Ростовчане в составе группы будут следить за правовой защитой бойцов и членов их семей

Ростовчане в составе группы будут следить за правовой защитой бойцов и членов их семей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два политика из Ростовской области вошли в рабочую группу по мобилизации и поддержке участников специальной операции. Об этом говорится в распоряжении президента России Владимира Путина от 20 декабря 2022 года.

В документе указан Виктор Водолацкий - первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Также в список внесли Ирину Рукавишникову - первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Ростовчане в составе рабочей группы будут следить за взаимодействием органов власти и организаций по вопросам мобилизации, а также социальной и правовой защиты бойцов и членов их семей. Предполагается информационная и разъяснительная деятельность.

Организационно-техническую поддержку будет осуществлять Минобороны России. Добавим, рабочая группа должна ежемесячно предоставлять доклад главе государства.

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