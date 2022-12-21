Более 2000 звонков поступило в поликлиники Ростовской области через Службу-122

Также операторы-122 консультируют по вопросам осеннего призыва и помощи беженцам. Фото: сайт правительства РО

За последнее время в поликлиники Ростовской области через Службу-122 позвонили более 2000 человек. Об этом рассказал начальник «Центра информационного обеспечения безопасности населения» Сергей Берлизов.

- Чтобы принять максимальное количество заявок на вызов врача Службе-122 помогает виртуальный консультант. Это компьютерная программа с элементами искусственного интеллекта. Голосовой робот принимает вызовы в режиме 24/7, а в сложной ситуации соединяет с оператором, - напомнил Сергей Берлизов.

Напомним, впервые переадресацию на регистратуры с помощью номера «122» запустили в феврале 2022 года в донской столице. Сейчас дозвониться к медикам подобным образом могут жители Ростова-на-Дону, Батайска, Волгодонска, Новошахтинска, Шахт, Новочеркасска.

Добавим, также операторы-122 продолжают консультации по вопросам частичной мобилизации, осеннему призыву и помощи беженцам. Звонок бесплатный.

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