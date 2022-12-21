69% жителей Ростовской области еженедельно сталкиваются с фейками

Люди сталкиваются с ложной информацией об уровне благосостояния граждан Фото: Анастасия ОСИПОВА

Еженедельно 69% жителей Ростовской области сталкиваются с фейками, 43% каждый день находят недостоверную информацию в Интернете и ТВ-передачах. Об этом сообщили в Центре управления регионом (ЦУР).

Чаще всего, по данным экспертов, люди сталкиваются с ложной информацией об уровне благосостояния граждан в своем регионе, о политике и специальной операции.

Так, одними из самых резонансных липовых новостей в 2022 году в Ростовской области назвали сообщения о массовом сокращении инженеров и диспетчеров аэропорта Платов. Также был фейк о якобы захвате Ростовской АЭС и нападении диверсанта в пригороде Новошахтинска.

Добавим, по России в 2022 году количество обнаруженной фейковой информации превысило 3,7 тысячи. Это больше, чем в 2021 году.

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