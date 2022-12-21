Аксайская 12-метровая Снежная королева снова шокирует людей в Ростовской области

Снежную королеву впервые установили еще в 2020 году. Фото: администрация Аксая

В Ростовской области жители Аксая снова обсуждают 12-метровую Снежную королеву, которую установили на въезде в город. Фотографии и видео «новогодней вестницы» уже появились в сети.

Люди в комментариях отметили, что на этот раз «суровой владычице Аксая» сделали макияж, но общий облик это не изменило. Хотя многие теперь посмотрели на внушительную «красавицу» по-новому.

Напомним, Снежная королева впервые произвела неизгладимое впечатление на аксайчан и гостей города в 2020 году. Эмоции тогда были разные - от восхищения до недоумения и даже гнева, однако уже тогда просто взять и забыть увиденное многим оказалось не под силу.

Внушительную фигуру на каркасе в шутку называли «Богиней зла» и «Матерью ходоков». Однако она все-таки пришлась по душе некоторым детям. К слову, конструкцию устанавливали в Аксае и в прошлом году, но вдали от городских улиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Ростова-на-Дону, Батайска и Азова пожаловались на «ужасный запах»

Пользователи сети заявили, что чувствуют «душок псины», «тухлых яиц» и «канализации», а иногда и все вместе (подробности)