В Ростовской области нашли часть реактивного двигателя ракеты

Разгонный блок решили утилизировать вместе с остатками топлива
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Ростовской области после «сильного хлопка в небе» нашли упавший разгонный блок реактивного двигателя ракеты. Об этом 21 декабря в своем телеграм-канале рассказал глава администрации Константиновского района Виталий Дьячкин.
- Дорогие друзья, по вчерашнему хлопку сообщаю. Прибывшие специалисты обнаружили разгонный блок реактивного двигателя ракеты. На месте было принято решение утилизировать его вместе с остатками топлива. Вы можете услышать еще один хлопок. Ситуация полностью контролируема. Угрозы населению нет, - написал Виталий Дьячкин.
Напомним, вчера, 20 декабря, жители Константиновска сообщили в социальных сетях о странном звуке, который услышали днем. Пользователи сети выдвинули различные предположения относительно инцидента. Через время районный глава успокоил земляков, сообщив, что все необходимые службы уже разбираются в произошедшем.
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Комментарий после этого в своем телеграм-канале опубликовал глава районной администрации (подробности)