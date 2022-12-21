Василий Голубев обсудил с Валентиной Матвиенко развитие Ростовской области в 2022 году

Встреча Валентины Матвиенко и Василия Голубева состоялась в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 21 декабря, в Москве состоялась встреча председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко и губернатора Василия Голубева. Об этом сообщает сайт правительства Ростовской области.

Глава донского региона рассказал о предварительных итогах развития Ростовской области в 2022 году, а также о выполнении государственных программ и нацпроектов.

Василий Голубев в том числе подробно остановился на дорожной карте комплексного развития Таганрога. Напомним, ранее стало известно, что на масштабное обновление приморского города до 2030 года собираются потратить 75 млрд рублей.

Валентина Матвиенко в свою очередь подчеркнула, что первым делом в Таганроге следует решить вопросы строительства новой БСМП, реконструкции Пушкинской набережной и обеспечения людей качественным водоснабжением.

В заключении беседы губернатор Ростовской области поблагодарил Валентину Матвиенко за поддержку, в том числе в сфере модернизации Таганрога.

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