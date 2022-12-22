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НовостиОбщество21 декабря 2022 21:06

Реорганизация системы здравоохранения Ростовской области не затронет медицинских работников

Все специалисты останутся на своих рабочих местах
Ангелина СКИБА
Передача учреждений здравоохранения должна улучшить качество медицинских услуг

Передача учреждений здравоохранения должна улучшить качество медицинских услуг

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Реорганизация системы здравоохранения в Ростовской области не затронет медицинские кадры. Об этом сообщил глава донского Минздрава Юрий Кобзев.

По словам министра, передача учреждений здравоохранения в областное подчинение позволит создать более гибкую систему управления, а также улучшит качество и доступность медицинской помощи. Все формальности с передачей объектов и переподчинением не доставят неудобств пациентам больниц и поликлиник.

- При переходе к государственной системе здравоохранения у органов местного самоуправления остаются самостоятельные полномочия. В том числе они будут касаться мероприятий по охране здоровья населения, подготовке и привлечению кадров, установлению дополнительных гарантий и мер социальной поддержки работникам, - отметил Юрий Кобзев.

Напомним, с 1 января 2023 года в собственность Ростовской области перейдут 133 муниципальных учреждения здравоохранения. Все медицинские работники при этом останутся на своих рабочих местах. Процесс передачи учреждений начался с марта текущего года.

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