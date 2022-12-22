Реорганизация системы здравоохранения Ростовской области не затронет медицинских работников

Передача учреждений здравоохранения должна улучшить качество медицинских услуг Фото: Алексей БУЛАТОВ

Реорганизация системы здравоохранения в Ростовской области не затронет медицинские кадры. Об этом сообщил глава донского Минздрава Юрий Кобзев.

По словам министра, передача учреждений здравоохранения в областное подчинение позволит создать более гибкую систему управления, а также улучшит качество и доступность медицинской помощи. Все формальности с передачей объектов и переподчинением не доставят неудобств пациентам больниц и поликлиник.

- При переходе к государственной системе здравоохранения у органов местного самоуправления остаются самостоятельные полномочия. В том числе они будут касаться мероприятий по охране здоровья населения, подготовке и привлечению кадров, установлению дополнительных гарантий и мер социальной поддержки работникам, - отметил Юрий Кобзев.

Напомним, с 1 января 2023 года в собственность Ростовской области перейдут 133 муниципальных учреждения здравоохранения. Все медицинские работники при этом останутся на своих рабочих местах. Процесс передачи учреждений начался с марта текущего года.

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