В Ростовской области 72-летний мужчина уехал на охоту и не вернулся

Василий Черенков вышел из дома 21 декабря. Фото: "ЛизаАлерт"

В хуторе Терновой Миллеровского района без вести пропал 72-летний мужчина. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Василий Черенков вышел из дома 21 декабря. Мужчина уехал на автомобиле Вортекс белого цвета на охоту. Вместе с ним были две собаки серая Лайка и коричневого окраса русская гончая. Когда родственники не дождались мужчину, то обратились в полицию. Позже к поискам подключились и волонтеры.

Рост Василия Михайловича около 190 сантиметров, у него плотное телосложение, седые волосы и серые глаза.

В день пропажи он был одет в желтый с черным камуфляжный костюм, темно-зеленые сапоги и желтую шапку с козырьком.

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